Верховная рада: католическое Рождество объявлено официальным выходным на Украине

Сегодня Верховная рада Украины объявила, что католическое Рождество объявлено в стране официальным выходным.

Согласно последней информации, это решение было поддержано 238 парламентариями. Напомним, что 25 декабря Римско-католическая церковь отмечает важный праздник – Рождество Христово. Российская, Сербская, Грузинская православные церкви и некоторые другие отмечают Рождество 7 января.

Как уточняет РИА "Новости", в Раде подчеркнули, что около 30 процентов украинских христиан празднуют 25 декабря, однако вынуждены в этот день выходить на работу.