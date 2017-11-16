СБУ озвучила условия обмена пленными с республиками Донбасса

В Службе безопасности Украины высказались о плане по обмену пленными между участниками конфликта в Донбассе, который предложил политик Виктор Медведчук.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что в Киеве настроены на проведение данной процедуры по формуле «всех на всех», передает РИА Новости . Гитлянская добавила, что ведомству пока не известны детали состоявшихся накануне переговоров президента России с главами ДНР и ЛНР, в ходе которых стороны обсудили предложения Медведчука.

Ранее в четверг о готовности согласовать с Украиной списки пленных для обмена объявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.