СБУ озвучила условия обмена пленными с республиками Донбасса
16 ноября 2017, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Службе безопасности Украины высказались о плане по обмену пленными между участниками конфликта в Донбассе, который предложил политик Виктор Медведчук.Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что в Киеве настроены на проведение данной процедуры по формуле «всех на всех», передает РИА Новости. Гитлянская добавила, что ведомству пока не известны детали состоявшихся накануне переговоров президента России с главами ДНР и ЛНР, в ходе которых стороны обсудили предложения Медведчука.
Ранее в четверг о готовности согласовать с Украиной списки пленных для обмена объявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.