Надежда Савченко озвучила радикальный метод спасения Украины

В четверг, 16 ноября, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сделала важное заявление.

По словам политика, в стране в настоящий момент нет политической силы, способной вернуть государству надежду на светлое будущее. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Савченко, на Украине сейчас происходит "перетасовка" людей, которые желают встать у руля власти. По ее мнению, именно из-за этого ничего не меняется к лучшему.

Депутат предлагает радикальное решение этой проблемы – она советует отправить всех нынешних политических деятелей "на эшафот".