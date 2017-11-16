В Раде назвали главную ошибку Саакашвили

Главной ошибкой Михаила Саакашвили стало его решение начать политическую карьеру на Украине. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Михаил Добкин.

Представитель «Оппозиционного блока» отметил, что Саакашвили не сможет принести пользу Украине, находясь внутри страны, поскольку здесь он постоянно сталкивается с противодействием оппонентов из правящей парламентской коалиции. Добкин посоветовал бывшему одесскому губернатору выехать за рубеж, где его деятельность будет эффективней, пишет RT

Ранее Михаил Саакашвили в ходе акции в центре Киева объявил, что намерен произвести переворот в сознании украинцев.