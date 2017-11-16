Киевляне переполошились из-за российских игрушечных танков в супермаркете

Посетители одного из киевских супермаркетов переполошились из-за поступивших в продажу игрушечных танков с российской символикой.

Одним из первых на данный товар обратил внимание журналист Андрей Булгаров. На своей странице в Facebook он призвал горожан прийти в магазин с вилами и разобраться с администрацией торговой точки. Через некоторое время публикация была удалена, пишет РИА Новости

В компании, являющейся владельцем супермаркета, заявили, что игрушки будут убраны с прилавков. В настоящее время организация проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что Россия перестала закупать украинские елочные украшения.