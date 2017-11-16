Сенатор Маккейн возмутился российским законом об иноагентах

Принятый российскими парламентариями закон о СМИ-иноагентах вызвал возмущение у американского сенатора Джона Маккейна.

Данный документ Госдума РФ одобрила в среду в третьем, окончательном чтении. Закон стал ответом Москвы на требование Минюста США к RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

В комментарии на своем официальном сайте Джон Маккейн написал, что американские и российские СМИ сравнивать нельзя. По его словам, деятельность радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телеканалов CNN и BBC направлена на развенчание лжи. В отличие от них, RT занимается распространением недостоверной информации и пытается подорвать демократические правительства, считает Маккейн.