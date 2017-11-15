Американские военные отказались бороться с ИГ вместе с Россией

Министерство обороны Соединенных Штатов отвергло предложение Москвы о совместных ударах по позициям запрещенной в России террористической организации ИГ.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что командование российской группировки войск в Сирии дважды предлагало возглавляемой США коалиции совместные действия по уничтожению колонн экстремистов. В ответ на это представитель коалиции заявил, что американские военные не проводят операции против террористов с третьими сторонами, передает РИА Новости

Ранее российское оборонное ведомство обвинило Пентагон в поддержке исламских радикалов, воюющих на Ближнем Востоке. В США данное утверждение опровергли.