Рада внесла в закон о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма»

Верховная Рада Украины внесла коррективы в законопроект о реинтеграции Донбасса. В документ включен вопрос «возвращения Крыма» под контроль Киева.

В парламенте отметили, что государственная власть, стремящаяся решить проблему самопровозглашенных республик на востоке страны, не должна забывать и о вошедшем в состав России Крыме. С этой целью упоминание о полуострове добавлено в каждый абзац закона, передает РИА Новости.

Законопроект о реинтеграции Донбасса был принят украинскими депутатами в первом чтении в начале октября. В настоящее время документ готовят ко второму чтению. Ожидается, что эта работа будет завершена до конца текущего месяца.