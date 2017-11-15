Народ КНДР призвал казнить «безумного старика» Трампа

Народ КНДР выступил за смертную казнь для Дональда Трампа. Об этом говорится в материале, опубликованном в центральной северокорейской газете «Нодон синмун».

Автор статьи назвал президента Соединенных Штатов «отвратительным преступником», который «осмелился подорвать достоинство» руководителей Северной Кореи. Кроме того, Трамп охарактеризован в материале как «безумный старик», которому интересны только деньги.

Ранее Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой властей КНДР и угрожал применить против Пхеньяна силу, если он не откажется от своей ядерной программы. МИД Северной Кореи считает, что глава Белого дома разрушает мировой порядок.