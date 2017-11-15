Киев назвал рэпера Гнойного угрозой национальной безопасности Украины

Российский хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение приняло украинское министерство культуры. В сообщении, появившемся на сайте ведомства, говорится, что фамилия рэпера пополнила список в начале ноября.

Ранее, 1 октября, стало известно, что информация о Машнове появилась в базе данных сайта «Миротворец». Через некоторое время Гнойному запретили въезд на Украину. Причиной введения Киевом санкций в отношении артиста стало «незаконное пересечение» границы страны – в мае Машнов выступил в Севастополе.