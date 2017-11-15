Минск объявил о готовности послать в Донбасс белорусских миротворцев

Белоруссия готова послать в зону конфликта на востоке Украины своих миротворцев. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе стало одной из тем сегодняшних переговоров Макея с его российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости . По словам белорусского министра, Минск примет решение об отправке военнослужащих, если с этим будут согласны все заинтересованные стороны.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Верховной Рады обвинила Белоруссию в предательстве. Так Ирина Геращенко охарактеризовала голосование представителя Минска против украинской резолюции по Крыму.