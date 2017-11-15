Вице-спикер Рады обвинила Белоруссию в предательстве

Белоруссия вонзила «нож в спину» Украине, не поддержав ее резолюцию по Крыму. С таким заявлением выступила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ранее в среду сообщалось, что документ, посвященный вопросу соблюдения прав человека на полуострове, поддержала в ООН 71 страна. По информации Геращенко, Белоруссия оказалась в числе 25 государств, высказавшихся против.

Украинский депутат подвергла данный шаг Минска критике. Ирина Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook, что после состоявшегося голосования Белоруссия больше не может называть себя страной, занимающей нейтральную позицию в конфликте между Киевом и Москвой.