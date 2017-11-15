Военные арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента Зимбабве

Военные в Зимбабве взяли под арест президента страны Роберта Мугабе. Лидер Зимбабве и его семья находятся под домашним арестом. Фактическим руководителем республики Мугабе являлся с 1980 года.

93-летний лидер страны готовится подать в отставку. По данным местных СМИ, приемником 93-летнего Мугабе станет вице-президент Эммерсон Мнангагва. В правящей партии считают, что «Мнангагва поможет сделать Зимбабве лучше».

События в столице страны Хараре начали разворачиваться вечером 14 ноября, после того как «ключевые позиции» в городе заняли вооруженные солдаты на бронетранспортерах. Военные заявили, что они взяли на себя ответственность за президента страны Роберта Мугабе и «ситуация в стране вышла на другой уровень». Они подчеркнули: происходящее не является государственным переворотом.