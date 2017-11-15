Археологи под пирамидой майя в Мексике обнаружили тайную комнату

Подводные раскопки в системе каналов рядом с храмом Кукулькана в Чичен-Ице помогли археологам найти проход в его стенах. Он может рассказать исследователям о секретах верования представителей древнего цивилизационного мира. Ученые обнаружили "тайную комнату" в пирамиде Хеопса

Скорее всего, ход, находящийся внутри гигантской ступенчатой пирамиды, ведет непосредственно к затопленной пещере, которую майя могли использовать, как помещение для осуществления жертвоприношений. Ранее на территории Чичен-Ицы ученые уже находили сотни человеческих костей.

Археологи уже два года проводят раскопки на территории Чичен-Ицы, пытаясь найти следы крупной пещеры под храмом Кукулькана, сообщает РИА Новости. Впервые о ее существовании заявил мексиканский археолог Рене Чавес, "просветивший" пирамиду при помощи электрорезистивного томографа. Он обнаружил под ней пустоту, а также вторую — меньшую — пирамиду.