Американский автоцентр Velocity Motorcars, специализация которого заключается в продаже люксового подержанного транспорта, выставил на продажу Volkswagen Kombi, превращенный в машину из фильма "Назад в будущее". Куртка из «Назад в будущее»

Автомобиль покрасили в цвет оригинального DeLorean DMC-12 и даже установили «потоковый накопитель». Особенно впечатляют двери типа "крылья чайки". Что касается задней части кузова, то здесь расположена зона отдыха: кровать, аудиосистема и телевизор.