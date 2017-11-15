Хиппи-фургон Volkswagen превратили в машину из фильма "Назад в будущее"
15 ноября 2017, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Американский автоцентр Velocity Motorcars, специализация которого заключается в продаже люксового подержанного транспорта, выставил на продажу Volkswagen Kombi, превращенный в машину из фильма "Назад в будущее".
Автомобиль покрасили в цвет оригинального DeLorean DMC-12 и даже установили «потоковый накопитель». Особенно впечатляют двери типа "крылья чайки". Что касается задней части кузова, то здесь расположена зона отдыха: кровать, аудиосистема и телевизор.