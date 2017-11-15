Захарченко: ДНР создает образцы вооружений стремительного уничтожения противника

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил о разработке и создании донецкой оборонкой образцов вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью.

Как отметил глава ДНР, "наступление ВСУ (Вооруженные силы Украины) закончится, не успев начаться".

Украинские вооруженные силы начали военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года. За эти года в регионе конфликта, по данным ООН, погибли 10 тысяч человек.

"За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью", - цитирует РИА Новости Захарченко. После того, как украинский генерал призвал стереть с лица земли Донецк и Луганск,

Ранее Захарченко сообщил, что участились обстрелы со стороны ВСУ территории ДНР. Он отметил, что в Киеве ситуация накаляется из-за акций на майдане. По его мнению, украинская власть может развязать войну на Донбассе.

Захарченко пригрозил применением своего нового высокоточного оружия.

ООН рассматривает возможность отправки в Донбасс миротворцев.