Опубликовано видео маневров НЛО возле американского авианосца

Инцидент с появлением НЛО у авианосца США в ноябре 2004 года вновь обсуждают в Сети. Ранее случай уже придавался огласке, однако ввиду появления новых доказательств вокруг него снова поднялась шумиха.

О загадочном происшествии напомнил Том Делонг, фронтмен группы «Blink-182», во время презентации созданной им организации «To The Stars Academy of Arts and Science».

Согласно радарам, высота полета неопознанного объекта составила порядка 24000 метров, но в редкие моменты он снижался до минимальных 15 метров, сообщает Anonsens. То, что проделывал НЛО в небе, до сих пор неподвластно ни одному летательному судну на нашей планете.