Министерство обороны США впервые оплатит операцию трансгендеру

Министерство обороны США впервые оплатит военнослужащему проведение операции по смене пола. Об этом сообщила вчера официальный представитель Пентагона Дана Уайт. Операция была проведена в частной клинике. Трамп объяснил запрет службы в армии США трансгендерам

Как сообщила Дана Уайт, военные госпитали не в состоянии проводить такого рода процедуры. Она отметила, что средства на такую сложную операцию были выделены в порядке исключения, так как военнослужащий ранее начал проходить курс процедур по смене пола и врач посчитал необходимым хирургическое вмешательство, сообщает ТАСС. Операция будет оплачена в соответствии с внутренней директивой ведомства, которая касается службы трансгендеров.