Комитет Генассамблеи ООН принял украинскую резолюцию по правам человека в Крыму

Комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) принял инициированную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму.

Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Поддержала документ 71 страна, против проголосовали 25 стран, еще 77 воздержались. Среди воздержавшихся: Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и некоторые другие страны.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" разрабатывали с Украиной 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. В резолюции говорится о якобы имеющихся нарушениях и ущемлениях прав жителей Крыма, а сам регион в документе называется "временно оккупированным", - сообщает ТАСС. В документе зафиксирован призыв к обеспечению "надлежащего и беспрепятственного доступа международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым", - сообщает РИА Новости.

Порошенко уже порадовался, что комитет ООН принял резолюцию.