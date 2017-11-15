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Депутат Рады рассказал о десятикратном росте цены на газ на Украине

15 ноября 2017, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Рады рассказал о десятикратном росте цены на газ на Украине

Цены на газ на Украине с 2013 года увеличились в десять раз. Об этом заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич. Из-за этого коммунальные платежи выросли в 11 раз, а стоимость электричества поднялась в пять раз.

При этом Шуфрич подчеркнул, что доходы украинцев за этот период существенно не выросли.

Украина прекратила закупку российского газа в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала топливо из России для отопительного сезона, воспользовавшись взамен газом, купленным в Европе.

Ранее в "Газпроме" прокомментировали заявление Киева о возможности возврата страны к закупкам российского газа, если точка расчёта газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины.

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