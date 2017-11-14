Пентагон отреагировал на российские обвинения в поддержке ИГ

В министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали обвинения в том, что американские военные поддерживают воюющих на территории Сирии боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.

С этими обвинениями ранее во вторник выступила Москва. Минобороны РФ заявило, что ударные самолеты возглавляемой США коалиции мешали российским ВКС наносить удары по позициям исламистов.

Представитель коалиции полковник Райан Диллон на состоявшемся в Багдаде брифинге опроверг данную информацию, передает РИА Новости. По мнению Диллона, Россия распространяет ложные сведения, чтобы отвлечь мировую общественность от «вызовов», с которыми она сталкивается в Сирии.