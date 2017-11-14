Украина отказалась от термина «Великая Отечественная война»

В официальных документах на Украине больше не будет фигурировать термин «Великая Отечественная война». Соответствующее решение приняла сегодня Верховная Рада.

Закон, который одобрили депутаты, касается статуса ветеранов войны. В документе говорится, что события, происходившие в 1941-1945 годах, следует называть «Второй мировой войной». Ожидается, что данный правовой акт вступит в силу через три месяца после публикации, пишет портал Life

Ранее в Киеве рассказали о планах отменить Международный женский день. Реформу праздничного календаря на Украине собираются осуществить в рамках кампании по декоммунизации.