Минобороны объяснило публикацию фотографии из игры в заявлении по Сирии
14 ноября 2017, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
В министерстве обороны России дали пояснения по поводу прикрепления к официальному заявлению ведомства скриншота из компьютерной игры.Ранее во вторник Минобороны распространило фотографии, которые должны были подтвердить то, что американские военные прикрывают воюющих в Сирии боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Оказалось, что одно из изображений является скриншотом из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.
В ведомстве заявили, что данный снимок опубликовал по ошибке гражданский сотрудник. В настоящее время в отношении него проводится проверка, передает РИА Новости.