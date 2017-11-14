Минобороны объяснило публикацию фотографии из игры в заявлении по Сирии

В министерстве обороны России дали пояснения по поводу прикрепления к официальному заявлению ведомства скриншота из компьютерной игры.

Ранее во вторник Минобороны распространило фотографии, которые должны были подтвердить то, что американские военные прикрывают воюющих в Сирии боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Оказалось, что одно из изображений является скриншотом из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.

В ведомстве заявили, что данный снимок опубликовал по ошибке гражданский сотрудник. В настоящее время в отношении него проводится проверка, передает РИА Новости.