Киеву по силам восстановить контроль над отколовшимися территориями Донбасса, однако для этого нужно будет стереть с лица земли Донецк, Луганск и Горловку. Об этом заявил генерал Александр Кузьмук, ранее занимавший должность министра обороны Украины.

По словам Кузьмука, он может в короткие сроки разработать план операции, предусматривающий уничтожение названных им городов. Генерал допустил, что реализация его замысла приведет к большим жертвам среди мирного населения, пишет портал Life

Ранее сообщалось, что Киев назначил нового командующего силовой операцией в Донбассе. Им стал Михаил Забродский, имеющий звание Героя Украины.