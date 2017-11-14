Разрешение на продажу лекарственного средства, содержащего встроенный микрочип, впервые выдала администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США (Food and Drug Administration, FDA).

Таблетками препарата Abilify будут лечить страдающих психозами пациентов. Об этом сообщает Financial Times. "Умная" пилюля обладает датчиком, который позволяет определить, придерживается ли пациент назначенного курса приема лекарств. При приеме препарата внутрь микрочип отправляет информацию об этом на смартфон пациента. Данные также могут пересылаться лечащему врачу.

Медики считают, что таблетки с сенсорами помогут повысить эффективность лечения. У цифровых таблеток есть и критики — по их мнению, существует опасность их использования в качестве инструментов принуждения.

"Умные" таблетки вызывают множество вопросов, связанных с приватностью. Они по сути являются микрочипом в оболочке, поэтому наверняка каким-то образом подвержены взлому. Так что о состоянии вашего здоровья могут легко узнать третьи лица, в том числе страховые компании.