Скончалась бабушка Саакашвили

Умерла Мзия Церетели, бабушка Михаила Саакашвили. О смерти 85-летней женщины сообщила в социальной сети Facebook грузинский журналист Элисо Киладзе.

Она выразила соболезнования родственникам Церетели, в том числе бывшему президенту Грузии.

Известно, что Мзия Церетели активно поддерживала политическую деятельность своего внука. В начале текущего года она стала гостем съезда партии «Единое национальное движение», организации, созданной Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили в ходе акции в Киеве опроверг слухи о своих планах осуществить на Украине государственный переворот. По словам политика, он намерен поменять сознание жителей страны.