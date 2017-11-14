В Сирии погиб воевавший за ИГ российский боксер

Список россиян, погибших в Сирии во время участия в военных действиях на стороне боевиков группировки "Исламское государство (запрещена в России), пополнил уроженец Уфы Вячеслав Лапшин.

Российский боксер погиб еще в марте 2016 года, но известно об этом стало недавно. Сестра спортсмена Руфина рассказала, что Лапшин принял ислам 15 лет назад, сообщает РИА Новости.

На профессиональном ринге он провел 9 боев (в 2005-2009 годах), в 5 из которых одержал победу (одну — нокаутом), потерпел 3 поражения и один поединок свел вничью. Он выступал во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма). В 2006 году боксер завоевал золото Малых Олимпийских игр и стал чемпионом России.

Недавно из Сирии вернулась его вдова с четырьмя детьми в возрасте от двух месяцев до десяти лет. После гибели мужа она была вынуждена выйти замуж за другого человека, так что отцом младшего ребенка был уже не Вячеслав.