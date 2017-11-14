Русский язык начнут изучать иракские школьники

Иракские школьники в скором времени начнут изучать русский язык. В пресс-службе министерства образования Ирака во вторник, 14 ноября, сообщили, что русский вводится в качестве учебного предмета.

Как сообщает РИА "Новости", с 12 ноября "русский язык", а также "испанский язык" в Ираке считаются обогащающими знания. Подчеркивается, однако, что школьники не будут сдавать экзамены по данным дисциплинам.

Министерство образования страны намерено уменьшить количество дополнительных предметов, которые перегружают детей, и вводить в программу "современные" дисциплины.