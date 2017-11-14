Очередной апокалипсис конспирологи назначили на воскресенье

Нибиру грозит Земле концом света 19 ноября, сообщают конспирологи. Эксперты вычислили, что таинственное небесное тело уже приблизилось к нашей планете и в скором времени начнутся природные катаклизмы. Уфологи назвали новые даты возможного конца света

По мнению специалистов, своим приближением это небесное тело оказывает гравитационное воздействие на нашу планету, из-за чего 19 ноября в недрах Земли станут происходить процессы, которые приведут к необратимым разрушениям, сообщают "Пронедра". Сообщается, что начнется глобальная вулканическая активность, а 19 ноября Земля окажется за Солнцем в отношении Нибиру и наступит конец света.

В NASA прокомментировали информацию о приближении планеты Нибиру к Земле. По словам специалистов агентства, сообщения, которые в последнее время появляются в сети, являются всего лишь интернет-обманом.