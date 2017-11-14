Дональд Трамп не намерен участвовать в Восточно-азиатском саммите

Американский лидер Дональд Трамп не намерен принимать участие в Восточно-азиатском саммите. Президент США покинул Филиппины и решил не участвовать в мероприятии из-за больших задержек встреч.

Вместо Трампа страну представляет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Как уточняет РИА "Новости", Трамп уже предоставил участникам саммита текст своего подготовленного выступления.

Отметим, что Восточно-азиатский форум стартовал в Маниле сегодня утром. На встречах будут присутствовать президент Филиппин Родриго Дутерте, а также главы государств и правительств Южной Кореи, России, Японии, Китая, Индии, Австралии и Новой Зеландии.