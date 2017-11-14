В Анталье бушевали смерчи, есть пострадавшие
14 ноября 2017, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Более 20 человек ранены в турецкой Анталье в результате смерчей. Как сообщает администрация популярной среди туристов провинции, иностранные туристы в результате разгула стихии не пострадали.
Удар стихии пришелся на районы Финике и Кумлуджа, где были зафиксированы смерчи, которые повредили не одно фермерское хозяйство и разрушили сотни теплиц.
В районах Каш и Демре выпал град размером с грецкий орех.
Нанесен урон урожаю, зданиям, автомобилям.
Вывороченные с корнем деревья обесточили районы Кемера.
Местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.