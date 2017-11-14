В Анталье бушевали смерчи, есть пострадавшие

Более 20 человек ранены в турецкой Анталье в результате смерчей. Как сообщает администрация популярной среди туристов провинции, иностранные туристы в результате разгула стихии не пострадали.

Удар стихии пришелся на районы Финике и Кумлуджа, где были зафиксированы смерчи, которые повредили не одно фермерское хозяйство и разрушили сотни теплиц.

В районах Каш и Демре выпал град размером с грецкий орех.









Нанесен урон урожаю, зданиям, автомобилям.

Вывороченные с корнем деревья обесточили районы Кемера.









Местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.