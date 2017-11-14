Новый вирус заражает компьютеры через документы Word

Эксперты по кибербезопасности сообщили об обнаружении нового вируса, заражающего устройства без макросов: инфицирование вредоносным программным обеспечением (ПО) происходит через документы Microsoft Office. WikiLeaks сообщила о маскировке вирусов ЦРУ под коды «Лаборатории Касперского»

Хакеры на вооружение взяли новый способ атаки, который вовлекает DDE - Dynamic Data Exchange. Это устаревший, но по сей день поддерживаемый Microsoft механизм, позволяющий исполнять одним файлам код, который находится в других файлах.

Схема такова: пользователь открывает документ, файл подключается к удаленному серверу, подгружает и устанавливает на компьютер первую часть вируса. Защитные программы при этом не срабатывают. Если окажется, что жертва представляет интерес для вирусописателей, троянец запустит в систему более опасные программы-шпионы X-Agent и Sedreco.

Компания Microsoft рассказала, как потенциальные пользователи Office могут себя защитить от DDE-атак. Самым надёжным способом является исключение поддержки действий в подозрительных окнах, которые всплывают при открытии документа. Продвинутые пользователи могут отредактировать реестр Windows и отключить автоматическое обновление данных в одном файле из другого.