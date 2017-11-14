Эксперты доказали, что Грузия является родиной вина

Учёные при помощи химического анализа древнейших керамических сосудов пришли к выводу, что жители Грузии освоили искусство виноделия на тысячу лет раньше, чем на Ближнем Востоке и в Иране.

По словам специалистов, глиняным сосудам более восьми тысяч лет. Их нашли при раскопках древних поселений, относящихся к культуре Шулавери-Шому в Грузии, на территории городища Гадачрили в Марнеульской равнине на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости. Жители в этом районе в основном занимались земледелием и скотоводством. Поскольку климат в этом регионе в те далекие времена был влажным и теплым, местные жители занялись выращиванием винограда, так как такой климат позволял винограду расти там без постоянного ухода со стороны человека. Радиоуглеродная датировка показывает, что возраст сделанных там находок составляет от 7890 до 8020 лет.

Ранее считалось, что вино впервые научились делать в Персии, однако канадские археологи, работавшие под началом Давида Лордкипанидзе, одного из самых известных грузинских археологов и антропологов, после раскопок выяснили, что на самом деле родиной виноделия является Кавказ.