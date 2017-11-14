Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что действия России угрожают мировому порядку. Данное высказывание политик допустила накануне в ходе выступления на банкете лорда-мэра Лондона.

Мэй подчеркнула, что Британия ищет отношений, которые будут олицетворять приверженность свободным обществам и открытым экономикам перед лицом тех государств, которые хотят подорвать эти основы.

Как уточняет ТАСС, британский премьер полагает, что РФ всерьез намерена нарушить вышеуказанные нормы. Тереза Мэй также выдвинула обвинения в адрес России по поводу разжигания конфликта на Украине, аннексии Крыма, вмешательства в процесс выборов в Европе, а также хакерских атак.