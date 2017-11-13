Создатель косы Тимошенко рассказал, зачем она ей понадобилась

Политтехнолог и психотерапевт Алексей Ситников рассказал, почему лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко стала носить свою знаменитую косу, заплетенную вокруг головы. Тимошенко пришла на заседание Рады в "генеральском" мундире

По словам Ситникова, в конце 90-х его командой было сделано исследование, результаты которого показали, что "отрицательная известность" Тимошенко связана с тем, что народ не принимает ее за украинку, сообщает РИА Новости. При этом женщины воспринимали Юлию как "соперницу", поскольку та была молода, очень красива, энергична и сексуальна.

В связи с этим для Тимошенко была выбрана стилистика учительницы — привлекательной, но не сексуальной. И обязательно с косой, заплетенной в украинском стиле.