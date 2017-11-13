Дмитрий Медведев отличился во время фотографирования на саммите АСЕАН

Председатель правительства России Дмитрий Медведев отличился во время фотографирования на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На церемонии открытия саммита АСЕАН в филиппинской Маниле главы делегаций - участниц должны были наперекрест взять за руки стоящих рядом участников. Дмитрий Медведев единственный, кто просто пожал руки соседям, без перекрещивания своих рук. "Гни свою линию, будь не таким, как все, выделяйся! Дмитрий Анатольевич на саммите АСЕАН", - подписали фото Republic News.

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst)Ноя 13 2017 в 1:35 PST

Президент США Дональд Трамп пожал руки соседям, как и полагалось.

Российский премьер на саммите АСЕАН рассказал о "восстановительном росте" национальной экономики.

(ФОТО Инстаграм Алексея Венедиктова)