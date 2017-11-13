Видео зажигательного танца Надежды Савченко опубликовано в сети

В сети появилась видеозапись, которую сейчас активно обсуждают пользователи. Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко самозабвенно танцует в одном из ночных клубов. В сети появилось видео с пляшущей под хит Сердючки Савченко

Ролик опубликовала в Facebook пользователь Люба Литвишко. «Надюха в Ирпене», — говорится в сообщении под видео.

Просмотревшие танцы Савченко реагируют по-разному. Кто-то осуждает и считает такое поведение позором, другие советуют не завидовать человеку, который "оттягивается от души".