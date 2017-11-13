Видео зажигательного танца Надежды Савченко опубликовано в сети
13 ноября 2017, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась видеозапись, которую сейчас активно обсуждают пользователи. Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко самозабвенно танцует в одном из ночных клубов.
Ролик опубликовала в Facebook пользователь Люба Литвишко. «Надюха в Ирпене», — говорится в сообщении под видео.
Просмотревшие танцы Савченко реагируют по-разному. Кто-то осуждает и считает такое поведение позором, другие советуют не завидовать человеку, который "оттягивается от души".