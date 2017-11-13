Порошенко согласился внести законопроект о создании антикоррупционного суда

Украинский лидер Петр Порошенко готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда.

Данную информацию в понедельник, 13 ноября, сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, которая заявила, что это случится, если в Верховной раде не будет организована рабочая группа. Как уточняет РИА "Новости", этот коллектив должен будет заниматься наработкой нового документа, учитывая ключевые рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, 17 октября у здания Рады в Киеве началась бессрочная акция протеста, участники которой выдвинули Порошенко несколько требований: создание антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности, а также проведение избирательной реформы.