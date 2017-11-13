Количество жертв землетрясения в Иране вновь возросло

Днем в понедельник, 13 ноября, стало известно, что количество жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака вновь увеличилось.

К настоящему моменту число погибших из-за подземных толчков достигает 339 человек, ранения и травмы получили не менее 2500 человек, передает телеканал Press TV.

Напомним, после основного землетрясения магнитудой 7,2 сейсмологи смогли зафиксировать около 14 афтершоков, магнитуда которых достигала 4,1 балла по шкале Рихтера. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось о том, что в Иране погибли 140 человек.