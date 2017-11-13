Украина замерзает. В Киеве в квартирах нет отопления

Украина замерзает. В Киеве в квартирах некоторых домов до их пор нет отопления. Киевляне жалуются, что температура воздуха в квартирах плюс 14 градусов. В Днепре студенты замерзают в вузе.

В минувшую пятницу, 10 ноября, студенты Университета таможенного дела и финансов провели митинг из-за отсутствия отопления в корпусах.

Вопрос отсутствия отопления и горячей воды актуален сейчас для Киева. Киевлянам намекнули о срыве отопительного сезона в украинской столице из-за многомиллионных долгов.

10 ноября в Киеве из-за аварий на теплосетях без горячей воды оставались 118 жилых домов. Проблемными остаются Оболонский, Соломенский и Шевченковский районы.

Жильцы одного из домов по ул. Олевской жалуются на отсутствие горячей воды еще с апреля. Они обращаются в "Киевэнерго". Обещали дать 11 ноября. Безрезультатно.

В Киеве жители одного из микрорайонов на Левом берегу в знак протеста перекрыли проезжую часть на ул. Юрия Шумского. Местные СМИ пишут, что проблема возникла из-за котельной. Отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября.

Премьер Владимир Гройсман обещал, что у Украины не возникнет проблем с отопительным сезоном. По его словам, были выделены 9 миллиардов гривен.