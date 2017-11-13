Украина замерзает. В Киеве в квартирах нет отопления
13 ноября 2017, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Украина замерзает. В Киеве в квартирах некоторых домов до их пор нет отопления. Киевляне жалуются, что температура воздуха в квартирах плюс 14 градусов. В Днепре студенты замерзают в вузе.
В минувшую пятницу, 10 ноября, студенты Университета таможенного дела и финансов провели митинг из-за отсутствия отопления в корпусах.
Вопрос отсутствия отопления и горячей воды актуален сейчас для Киева. Киевлянам намекнули о срыве отопительного сезона в украинской столице из-за многомиллионных долгов.
10 ноября в Киеве из-за аварий на теплосетях без горячей воды оставались 118 жилых домов. Проблемными остаются Оболонский, Соломенский и Шевченковский районы.
Жильцы одного из домов по ул. Олевской жалуются на отсутствие горячей воды еще с апреля. Они обращаются в "Киевэнерго". Обещали дать 11 ноября. Безрезультатно.
В Киеве жители одного из микрорайонов на Левом берегу в знак протеста перекрыли проезжую часть на ул. Юрия Шумского. Местные СМИ пишут, что проблема возникла из-за котельной. Отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября.
Премьер Владимир Гройсман обещал, что у Украины не возникнет проблем с отопительным сезоном. По его словам, были выделены 9 миллиардов гривен.