Трамп высказался об отношениях США и Филиппин

Американский лидер Дональд Трамп высказался в понедельник, 13 ноября, об отношениях США и Филиппин.

По словам президента Соединенных Штатов, между двумя странами всегда были отличные отношения. Как сообщается сегодня на страничке телеканала ABS-CBN Twitter, Трамп подчеркнул, что ему было очень приятно находиться в Маниле и добавил, что на Филиппинах всегда хорошая погода.

Напомним, глава США прибыл в страну накануне вечером, чтобы принять участие в саммите АСЕАН. В рамках гала-ужина президент Филиппин Родриго Дутерте "по требованию" своего американского коллеги исполнил песню.