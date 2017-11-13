В рамках гала-ужина в честь 31-го саммита АСЕАН президент Филиппин Родриго Дутерте исполнил песню.

Глава страны поднялся на сцену, взял микрофон и спел свою любимую композицию под названием Ikaw. После завершения выступления Дутерте подчеркнул, что исполнил песню по требованию президента США Дональда Трампа, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, в столице Филиппин Маниле в настоящий момент проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось что филиппинские граждане протестуют против визита в страну Дональда Трампа.