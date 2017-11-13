Более 140 жителей Ирана стали жертвами землетрясения

В Иране мощное землетрясение унесло жизни 141 человека.Как сообщают сегодня местные власти, ссылаясь на данные Красного Полумесяца, около 70 тысяч иранцев к настоящему моменту остались без домов.

Согласно информации телеканала Press TV, власти страны принимают меры для оказания необходимой помощи гражданам.

Напомним, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 7,2. На территории Ирака из-за случившегося погибли шесть человек.