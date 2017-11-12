Министр финансов США заявил о «сосредоточенности» на антироссийских санкциях

Министерство финансов Соединенных Штатов уделяет большое внимание реализации санкций в отношении России. С таким заявлением выступил глава ведомства.

В беседе с корреспондентом телеканала CBS Стивен Мнучин заверил, что американский Минфин «абсолютно точно реализует» ограничительные меры. По словам Мнучина, сотрудники министерства «очень сосредоточены» на этом вопросе.

При этом чиновник рассказал, что администрация США считает важным взаимодействие с Москвой по ряду направлений. В их числе мирное урегулирование в Сирии и разрешение кризиса вокруг ядерной программы КНДР.

Ранее Стивен Мнучин прокомментировал слухи о «вмешательстве» России в американские выборы.