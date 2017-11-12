В Киеве рассказали о планах отменить Международный женский день

Владимир Вятрович, занимающий пост руководителя Института национальной памяти Украины, рассказал об изменениях, которые планируется внести в календарь праздников.

Согласно законопроекту, подготовленному при участии Вятровича, с 2018 года на Украине перестанут отмечать Международный женский день. 8 марта станет Днем борьбы за права женщин. Статусом выходного его наделять не будут, пишет ТАСС.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в украинском правительстве. По мнению Владимира Вятровича, отмена Международного женского дня станет для Украины шагом вперед и поможет ей продолжить начатый ранее процесс декоммунизации.