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Террористы выбили сирийскую армию из «последнего оплота» ИГ

12 ноября 2017, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Террористы выбили сирийскую армию из «последнего оплота» ИГ
фото: globallookpress.com

Боевики запрещенной в России группировки ИГ сумели вернуть контроль над потерянным ими ранее сирийским городом Абу-Кемаль.

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Соответствующую информацию некоторое время назад распространило иранское агентство Fars. Согласно данным издания, в настоящее время правительственные войска, выбитые исламистами из населенного пункта, готовятся к проведению контратаки.

Город Абу-Кемаль в прессе называют последним форпостом террористической группировки на территории Сирии. Армейские части, подчиняющиеся Дамаску, отчитались о взятии Абу-Кемаля ранее на этой неделе. Сообщение об освобождении города было подтверждено российским Минобороны.      

 

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Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Венеры

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Останки охотник на НЛО разглядел на фотографиях лунной поверхности, сделанных во время одной из экспедиций в рамках программы «Аполлон». Уфолог уверен, что скелет на спутнике Земли оставили инопланетяне.

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Ученые выяснили причину нежелания женщин вступать в отношения

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Маршрутка опрокинулась набок после столкновения с внедорожником в Москве

На улице Обручева сегодня днем столкнулись внедорожник и пассажирская маршрутка. Движение по улице было перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, вызван медицинский вертолет.

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Бездомную кошку заподозрили в убийстве пенсионерки

Бездомную кошку заподозрили в убийстве пенсионерки

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Сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко

Оппоненты Петра Порошенко настаивают на том, что закон об отрешении его от власти должен быть принят до конца ноября. Если власти не выполнят данное требование, главе государства объявят «народный импичмент».

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На дне озера Ван в Турции нашли руины древнейшей крепости

На дне озера Ван в Турции нашли руины древнейшей крепости

Руины древнейшей крепости обнаружили на дне турецкого озера Ван. Предположительно, крепость построили три тысячи лет назад во времена древнего государства Урарту. Развалины находятся на глубине 10 метров.

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Собчак прокомментировала свист в свой адрес на митинге в Петербурге

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Появились подробности изъятия 12-летней дочки у матери-россиянки в Финляндии

Появились подробности изъятия 12-летней дочки у матери-россиянки в Финляндии. Девочку, которую изъяли в сентябре финские социальные службы - имеет одно гражданство, Финляндии.

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