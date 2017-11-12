Террористы выбили сирийскую армию из «последнего оплота» ИГ

Боевики запрещенной в России группировки ИГ сумели вернуть контроль над потерянным ими ранее сирийским городом Абу-Кемаль.

Соответствующую информацию некоторое время назад распространило иранское агентство Fars. Согласно данным издания, в настоящее время правительственные войска, выбитые исламистами из населенного пункта, готовятся к проведению контратаки.

Город Абу-Кемаль в прессе называют последним форпостом террористической группировки на территории Сирии. Армейские части, подчиняющиеся Дамаску, отчитались о взятии Абу-Кемаля ранее на этой неделе. Сообщение об освобождении города было подтверждено российским Минобороны.