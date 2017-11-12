Глава Минфина США высказался о «вмешательстве» России в выборы

Россия никак не повлияла на исход выборов президента Соединенных Штатах 2016 года. Об этом заявил глава американского Минфина.

Стивен Мнучин рассказал телеканалу CBS, что видел материалы спецслужб, занимавшихся «вмешательством» РФ в выборы. По словам Мнучина, данная информация носит конфиденциальный характер, поэтому озвучивать ее он не станет. Министр ограничился указанием на то, что никаких доказательств влияния России на электоральный процесс в США эти документы не содержат.

Слухи о «вмешательстве» Москвы в американские выборы стали одной из тем разговора президентов двух стран, который состоялся в рамках саммита АТЭС. Владимир Путин заявил, что подобные обвинения абсолютно беспочвенны.