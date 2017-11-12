Турецкий премьер раскрыл причину покупки российских С-400
12 ноября 2017, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
Глава турецкого правительства рассказал, почему Анкара решила закупить у России комплексы С-400.Бинали Йылдырым в ходе своего визита в Соединенные Штаты заявил, что Турция пошла на эту сделку, так как нуждалась в системах ПВО. Вашингтон отказался сотрудничать с турецкими властями по данному направлению, поэтому они заключили соглашение с Россией.
Премьер подчеркнул, что приобретение С-400 не свидетельствует о намерении Анкары снизить уровень взаимодействия с партнерами по НАТО. По словам Йылдырыма, от Североатлантического альянса Турция отказываться не собирается, пишет газета Hurriyet.
О закупке Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 ранее в воскресенье сообщил министр обороны этой страны Нуреттин Джаникли. В будущем Анкара собирается обзавестись системами ПВО собственного производства.