Турецкий премьер раскрыл причину покупки российских С-400

Глава турецкого правительства рассказал, почему Анкара решила закупить у России комплексы С-400.

Бинали Йылдырым в ходе своего визита в Соединенные Штаты заявил, что Турция пошла на эту сделку, так как нуждалась в системах ПВО. Вашингтон отказался сотрудничать с турецкими властями по данному направлению, поэтому они заключили соглашение с Россией.

Премьер подчеркнул, что приобретение С-400 не свидетельствует о намерении Анкары снизить уровень взаимодействия с партнерами по НАТО. По словам Йылдырыма, от Североатлантического альянса Турция отказываться не собирается, пишет газета Hurriyet.

О закупке Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 ранее в воскресенье сообщил министр обороны этой страны Нуреттин Джаникли. В будущем Анкара собирается обзавестись системами ПВО собственного производства.