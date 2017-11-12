Саакашвили объявил о своем намерении перевернуть сознание украинцев
12 ноября 2017, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Михаил Саакашвили опроверг слухи о своих планах свергнуть украинскую власть. По словам бывшего одесского губернатора, он намерен произвести в стране «переворот сознания».С таким заявлением политик выступил в ходе сегодняшнего шествия в Киеве. Саакашвили пришел на марш вместе с супругой и сыном. Экс-губернатор взял на акцию своих родственников, чтобы продемонстрировать ее мирный характер, пишет RT.
Участники марша, организованного Михаилом Саакашвили, потребовали отставки президента Петра Порошенко. Согласно данным СМИ, к протестному мероприятию в центре украинской столицы присоединились около 500 человек.