Бездомную кошку заподозрили в убийстве пенсионерки

В японской префектуре Кумамото полицейские подозревает уличную кошку в убийстве 82-летней женщины.

Тело пенсионерки нашла в ее доме дочь. На лице погибшей были обнаружены около 20 порезов. Ученые считают, что кошки смертельно опасны для человека

При этом полицейские не обнаружили следов взлома или присутствия посторонних людей, а порезы напоминали следы от кошачьих когтей, пишут японские СМИ. Позже была обнаружена уличная кошка, испачканная в крови. Образец крови был направлен на экспертизу, ее результаты пока неизвестны. Расследование продолжается.